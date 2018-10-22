На Кіцманщині через необережність сталась смертельна ДТП

- 22.10.2018 09:15
На Кіцманщині через необережність сталась смертельна ДТП

Працівники Кіцманського відділу поліції з’ясовують обставини смерті чоловіка та закликають водіїв бути максимально обережними за кермом і дбати про технічну справність транспортного засобу.

Трагічний випадок стався 19-го жовтня близько 11-тої години на Кіцманщині поблизу села Стрілецький Кут. 31-річний місцевий житель їхав за кермом власного автомобіля марки «Камаз» по лісовій дорозі на околиці села. Під час руху на повороті раптово відчинилися водійські двері. Намагаючись їх зачинити, кермувальник не втримався і випав з кабіни під задні колеса вантажівки, яка далі самостійно продовжувала рух.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі Кіцманського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. Працівники поліції встановлюють всі деталі загибелі водія.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина

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