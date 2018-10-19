Чисельність населення України продовжує скорочуватись - Держстат- 19.10.2018 14:56
Населення України скоротилось ще більше, і станом на 1 серпня цього року кількість населення складає 42 248 129 людей.
Дані цифри представили в Державній службі статистики України.
Тенденція до скорочення кількості населення в Україні триває, при якій смертність переважає над народжуваністю. До приладу, на 100 померлих приходиться усього 58 новонароджених.
Нагадаємо, перший і останній перепис населення в України з прийняття незалежності відбувся у 2001 році. За даними 2016 року з 226 країн світу Україна займає 186 місце за рівнем народжуваності - на 1000 осіб приходиться 10,5 новонароджених.
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