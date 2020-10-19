



Єнота в центрі Токіо ловили 20 полісменів - 19.10.2018 14:22

Ввечері середи, 17 жовтня, в центрі Токіо сталась курйозна подія з єнотом. Перехожі побачили тварину, яка спокійно спала собі на дереві. Аби зняти єнота з дерева. На місце прибули поліцейські та рятувальники.

Незважаючи на всі спроби зняти тварину, жодна спроба не принесла успіху - єнот видирався на дерево ще вище. На місці події навіть утворилась пробка - перехожі та водії зупинялись, аби поспостерігати за спробами рятувальників зняти тварину.

Врешті-решт єнота-таки зняли з дерева, однак, йому вдалось вискочити та кинутись у натовп. Лише згодом, десь через дві години після "рятувальної операції" тварину знайшли в одному з провулків японської столиці. До відлову єнота долучились 20 полісменів. Його благополучно спіймали та доставили до поліцейського відділку.

В Японії єноти вже давно не є дивиною, оскільки там їх заводять як домашніх улюбленців. Проте це не завжди закінчується чимось хорошим - непосидючі тварини наносять шкоду місцевим фермерствам, винищуючи врожай.

Платинова Буковина

Всі новини