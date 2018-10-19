



Угода про Брекзіт готова на 90% - 19.10.2018 12:18

За словамми переговорника Європейського Союзу мішеля Барньє, майже на 90% готова угода про відносини Великої Британії після Брекзіту. Проте, все ще лишаються шанси стосовно того, угоду все ж таки можуть не укласти.

Барньє зазначив, що угода є необхідною. Однак впевненості в тому, що її вдасться укласти, все ще остаточно немає.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей разом з іншими лідерами Європейського Союзу у четверг, 18 жовтня, оголосила про впевненість в укладанні угоди щодо виходу країни з блку. Проте наразі все ще немає домовленості стосовно кордону в Ірландії. Саме це питання ставить під сумнів весь процес Брекзіту.



Окрім того, після виходу країни з ЄС, не варто виключати продовження перехідного періоду, про що також оголосила Мей.

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