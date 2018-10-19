



На Буковині загорілась автівка - 19.10.2018 10:22

За повідомленням Хотинського районного сектора управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, в районному центрі сталась пожежа автомобіля ВАЗ.

Власне, повідомляється, що подія сталась 18 жовтня. Пожежа сталась в місті Хотин на вулиці Толстого. Загоряння сталось в атомобілі марки ВАЗ 2106. Загоряння помітив водій автівки, який побачив вогонь під капотом, зупинив транспортний засіб та одразу викликав пожежних.



За місцем події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу та попередили можливий вибух.

Пожежні змогли врятувати транспортний засіб від руйнування, проте, вогонь все ж таки пошкодив моторний відсік автівки. Постраждалих в результаті загоряння автомобілю немає. Досі встановлюються причини загоряння, та попередньо відзначається, що пожежа могла виникнути через поламку електропроводки або несправності паливної системи автівки.

Рятувальники нагадують - для повного знищення автомобіля від вогню достатньо 3-5 хвилин. Тому після загоряння необхідно одразу викликати пожежних, а до їх приїзду спробувати самостійно загасити пожежу за допомогою вогнегасних засобів, які мають бути присутні в автомобілі.

Платинова Буковина, Чернівці

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