



Українців попереджають про пожежну небезпеку 19-21 жовтня - 19.10.2018 10:10

Надзвичайний рівень пожежної безпеки відзначатиметься в Україні протягом 19-21 жовтня, про що повідомляють у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні зазначено, що Український гідрометцентр попереджаєе про пожарну небезпеку 5 класу на території України з 19 по 21 жовтня.

Також надзвичайна пожежна небезпека фіксутиметься в Києві та більшості районів столичної області у п'ятницю, 19 жовтня.

Окрім того, прогноз погоди на п'ятницю свідчить про те, що на всій території України буде переважно ясно, без опадів, вдень стовпчики термоментрів покажуть місцями до +22 градусів за Цельсієм.

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