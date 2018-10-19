На Буковині презентували соціальний проект Пошук дітей

- 19.10.2018 09:46
На Буковині презентували соціальний проект Пошук дітей

Напередодні, 18 жовтня, в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області відбулася презентація спільного соціального проекту НПУ та ПрАТ «Київстар» «Пошук дітей». Ця ініціатива вже працює у 18-ти областях України, завдяки чому до розшуку неповнолітніх можуть долучитися 17 мільйонів абонентів мобільного оператора, котрі підключені до вказаної послуги.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб, за дев’ять місяців поточного року до поліції Чернівецької області надійшло 139 заяв і повідомлень про зникнення неповнолітніх. З них 132 розшукано упродовж доби.

«Коли надходять повідомлення про зникнення дитини, поліція докладає максимальних зусиль, щоб якомога швидше знайти її», - зазначив начальник Управління превентивної діяльності обласного ГУНП Святослав Кішлар. – «Для нас важливо вберегти неповнолітніх від ризиків і не допустити, щоб розшукувана дитина стала жертвою злочину».

Спільний з «Київстар» проект допомагає оперативно розповсюдити інформацію серед абонентів мобільного оператора, котрі знаходяться в радіусі 1-3 кілометрів від місця зникнення дитини.

PR-менеджер ПрАТ «Київстар» у Західному регіоні Олександра Гнатик розповіла про механізм реалізації спільного проекту.

«Отримавши повідомлення про зникнення неповнолітнього, поліція дізнається прикмети розшукуваного й обставини зникнення. Коли заявник дає згоду на висвітлення даних дитини у SMS-повідомленнях, інформація передається до «Київстару». Вже за годину до абонентів, котрі можуть бути потенційними свідками, надходить повідомлення про розшук», – наголосила представниця мобільного оператора. – «У ньому є всі подробиці зникнення дитини з посиланням на більш детальну інформацію і фото, а також номери контактних телефонів».

До кінця жовтня поточного року спільний соціальний проект «Пошук дитини» працюватиме вже по всій країні.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: пошук зниклих дітей, пошук дітей поліція

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