Незаконний перетин держкордону України каратиметься тюрмою

- 18.10.2018 13:17
Незаконний перетин держкордону України каратиметься тюрмою

В другом читанні було підтримано законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону", за який проголосували 243 народних депутати України.

Йдеться про введення кримінальної відповідальності за порушення перетину державного кордону України, наприклад, особою, яка є представником підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора, перетин кордону поза пропускних пунктів, з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Також порушення стосуватимуться перетину кордону в пропускних пунктах за документами з недостовірними відомостями або без відповідних документів взагалі. Виявлення подібних дій буде каратись кримінальною відповідальністю у вигляді позбавлення волі до 3 років.

За такі дії, якщо вони вчиняються групою осіб, або здійснюються повторно, покарання буде вже позбавленням волі терміном від 3 до 5 років. Якщо порушеня правил перетину держкордону України відбуватиметься з застосуванням зброї, покарання складе позбавлення волі від 5 до 8 років.

Зазначимо, що в першому читанні 6 вересня парламент проголосував за взяття даного проекту за основу. СЬогодні ж, 18 жовтня, впроект закну був підтриманий у другому читанні.

Платинова Буковина

Ключові слова: кордон україни, незаконний перетин державного кордону україни

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