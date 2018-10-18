НАСА зацікавлені в колонізації Венери

- 18.10.2018 11:24
НАСА зацікавлені в колонізації Венери

В Національному аерокосмічному агентстві НАСА було розроблено проект колонізації Венери під назвою High Altitude Venus Operational Concept. Йдеться про так зване висотне розміщення на другій від Сонця планеті.

Відзначається, що для існування будь-якого життя поверхня Венери не придатна. справа в тому, що в середньому температура на Венері складає 460 градусів за Цельсієм, що навіть більше, ніж на Меркурії, хоча він значно ближче до зірки. Окрім того, на Венері нерідким явищем є дощі з розжарених металів - свинцю та вісмуту. Постійно змінюваний ландшафт планети також робить планету непридатною для диття, оскільки на Венері є молоді гори, що формуються та є сейсмічно активними.

На думку вчених НАСА, оптимльним рішенням для колонізації Венери була б колонізація щільної атмосфери, яка дозволить розмістити колонію на висоті, тобто, створити так зване "хмарне місто".

Проект HAVOC має на меті будівництво космічних дерижаблів гігантських розмірів, які будуть знаходитись на висоті близько 55 км над поверхнею Венери. Температура повітря, враховуючи температуру планети, там складатиме близько 20-30 градусів за Цеельсієм. однак, варто брати до уваги атмосферний тиск, який буде меншим в два рази, ніж той, кий є на рівні моря на Землі.

Венера має досить щільну атмосферу, яка дозволить надати колонізаторам достатній захист від іонізуючого космічного випромінювання. Окрім того, дирижаблі зможуть використовувати максимально ефективно сонячну енерію - у 1,4 рази більше, аніж на Землі, через таку близькість, власне, до Сонця.

Водночас, поки невідомі дати запуску проекту HAVOC. Для початку до планети мають бути відправлені автоматичні космічсні зонди для збору інформації, а потім вже йтиметься про пілотовану місію - направлення астронавтів на орбіту планети терміном на місяць. Далі ще на місяць астронавти відправляться в атмосферу Венери. Вже після цього стане можливим місія, розрахована на рік, і далі. 

Платинова Буковина

Ключові слова: High Altitude Venus Operational Concept, колонізація венери, наса колонізація венери

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