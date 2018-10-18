



В пам'ять про жертв НКВС в Чернівцях відкриють меморіальну дошку - 18.10.2018 09:21

Відкриття меморіальної дошки політичним в'язням НКВС відбудеться в Чернівцях у четвер, 18 жовтня.

Початок заходу заплановано на 12:00, і меморіальна дошка з'явиться на фасаді обласного краєзнавчого музею. Побачити її надалі можна буде з вулиці Гакмана.

Про захід на сторінці у Facebook повідомили представники Чернівецької облдержадміністрації. Ініціативу встановлення меморіальної дошки проявили представники обласного товариства політв’язнів та репресованих на знак пам'яті про ураїнських патріотів, тих, хто боровся за волю України та терпів знущання та катування у стінах НКВС.

Варто зазнаити, що в будівлі обласного краєзнавчого музею, на стіні якого і буде розміщений меморіальний знак, у 40-50 роки минулого століття розташовувалось Чернівецьке управління НКВС. Слідчий ізолятор під назвою "Алфавітка", де катували українських в'язнів, розташовувався у підвалах будівлі.

Меморіал встановлять на будівлі Чернівецького обласного краєзнавчого музею. У цьому будинку в 40-50 рр. ХХст. було розташоване Чернівецьке управління НКВС. У підвалах знаходився слідчий ізолятор “Алфавітка”, в якому катували українських патріотів.

Платинова Буковина, Чернівці

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