



Відомі дати пробного ЗНО 2019 - 17.10.2018 16:48

Дати, коли відбуватиметься пробне тестування для важаючих здати ЗНО у 2019 році, вже озвучили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

З 8 по 31 січня майбутнього року на сайтах регіональних центрів відкриємться можливість реєстрації на пробне ЗНО. Вже 16 березня 2019 року відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, та на 23 березня заплановане пробне ЗНО з інших предметів, причому, обрати можна лише один предмет.

Пробне ЗНО відбувається для того, щоб абітурієнти відчули атмосферу тестування, дізнались про всі етапи та тонкощі процедури.

На інформаційних сторінках учасників, що скористуються спеціальним сервісом, будуть опубліковані результати пробного ЗНО. 22 березня будуть оприлюднені бали з пробного тестування з української мови та літератури. Результати з решти предметів пробного ЗНО можна буде дізнатись вже 29 березня.

Що стосується основної сесії тестування 2019, то вона триватиме з 20 травня по 12 червня. Обов'язково абітурієнти муситимуть здати українську мову та літературу, а також предмет на вибір - математику або історію України. Власне, вже з 2021 року всі абітурієнти муситимуть здавати математику, оскільки результат цього тестування буде присутній в перерахунку на 12-бальну систему в атестаті про середню освіту. Відзнчимо, що результати ЗНО з української мови, математики, історії України та предмету на вибір входять у атестат як результати державної підсумкової атестації з вказаних предметів. Тобто, додатково випускники не здають ДПА, а атестація відбувається в форматі зовнішнього незалежного оцінювання.

Платинова Буковина

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