Короткі відповіді на великі питання - вийшла остання книга Стівена Гокінга

- 17.10.2018 14:23
Короткі відповіді на великі питання - вийшла остання книга Стівена Гокінга

Британське видавництво Penguin 16 жовтня випустило з друку останню книгу нині покійного фізика-теоретика Стівена Гокінга під назвою "Короткі відповіді на великі питання" (Brief Answers to the Big Questions). За словами автора, життя зародилось з нічого, і все вібулось без участі бога.

Книга складається за 10 глав, які дають відповіді на фундаментальні питання: про зародження Всесвіту, можливість порожей у часі, про чорні дири, існування розумного позапланетного життя тощо. Хокінг відзначив, що Всесвіту для існування Бог не потрібен. Гокінг вважає, що довгі віки інваліди, як і сам він, думали, що вони покарані Богом. Проте на його думку, все це можна пояснити інакше, законами природи.

Власне, у книзі "Коротка історія часу" 1988 року автор писав про те, що причина існування Всесвіту допоможе розкрити задум Бога. І ця фраза в буквальному сенсі протистоїть думкам, описаним в останній книзі.

Що стосується існування позаземного життя у Всесвіті, то Гокінг порадив наразі утриматись від відповідей, якщо форми розумного життя все ж існують. Так триватиме до тих пір, доки людство саме не стане більш розвиненим.

Також вчений відійшов від думки про неможливість подорожей у часі. На його думку, одного разу штучний інтелект зможе перевершити людський, що дозволить здійснювати легкі перельоти в будь-яку точку Сонячної системи, і таке може стати можливим у найближчі 100 років.

Цілком можливл що в науковому світі остання книга Гокінга навряд вчинить революцію, проте вона напевно набуде великої популярності у широкого загалу, оскільки розрахована на досить широку аудиторію.

Засловами оглядача журналу Physics World, остання книга вченого є маніфестом, особливо якщо йдеться про останній розділ "Як ми формуємо майбутнє?". Власне, в цій книзі знавці космології, астрономії та теорії відносності навряд знайдуть дещо нове, однак, вони побачать, що для майбутнього людства дуже важлива наука та наукове розуміння світу. 

Платинова Буковина

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