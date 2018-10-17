У автівки втікача від поліції в Чернівцях відлетіло колесо

- 17.10.2018 12:52
У автівки втікача від поліції в Чернівцях відлетіло колесо

Вночі під час патрулювання вулиць Чернвців поліція помітила три авттомобілі, що рухались одна за одною. Номерний знак у однієї з машин не підсвічувався, через що полісмени дали сигнал, аби автівка зупинилась. Проте порушники вирішили просто втекти.

Інформацію стососвно даної події розкрили в прес-службі Патрульної поліції Чернівецької області.

Зупинити втікача допоміг крутий поворот, оскільки на швидкості під час виконання маневру у автівки відлетіло переднє колесо. Автомобіль розвернувся на дорозі та зупинився. Постраждалих в результаті таких дій немає.

Водій пояснив, що почав тікати через те, що злякався. Замість одного протоколу на порушника було складено два - один за відсутність підсвітки номера згідно статті 121 (частини 6) Кодекса України про адміністративні порушення, а другий - за невиконання вимоги про зупинку, відповідно до статті 122 (частина 2) КУпАП.

Платинова Буковина, Чернівці

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