У автівки втікача від поліції в Чернівцях відлетіло колесо- 17.10.2018 12:52
Вночі під час патрулювання вулиць Чернвців поліція помітила три авттомобілі, що рухались одна за одною. Номерний знак у однієї з машин не підсвічувався, через що полісмени дали сигнал, аби автівка зупинилась. Проте порушники вирішили просто втекти.
Інформацію стососвно даної події розкрили в прес-службі Патрульної поліції Чернівецької області.
Зупинити втікача допоміг крутий поворот, оскільки на швидкості під час виконання маневру у автівки відлетіло переднє колесо. Автомобіль розвернувся на дорозі та зупинився. Постраждалих в результаті таких дій немає.
Водій пояснив, що почав тікати через те, що злякався. Замість одного протоколу на порушника було складено два - один за відсутність підсвітки номера згідно статті 121 (частини 6) Кодекса України про адміністративні порушення, а другий - за невиконання вимоги про зупинку, відповідно до статті 122 (частина 2) КУпАП.
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