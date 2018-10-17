В ДТП в Польщі постраждали українці- 17.10.2018 12:23
В Польщі, в північно-західній частині країни сталась ДТП, в якому постраждали заробітчани з України. Усього в результаті аварії постраждало 8 осіб.
Аварія сталась на дорозі біля села Нова Кішева Хрусти - мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком Volkswagen Passat. В поліції повідомили, що одна з автівок - легковик- виконувала маневр обгону, і необережність послужила причиною лобового зіткнення з мікроавтобусом.
28-річний водій мікроавтобуса, що проживає в Сілезькому воєводстві, та сім пасажирів мікроавтобуса отримали поранення в результаті аварії. В автобусі знаходились громадяни України на Пакистану, що працюють у Польщі як трудові мігранти.
Один з постраждалих отримав серйозні поранення, через що з місця аварії до лікарні його доставили гелікоптером. Решту госпіталізували звичайним авто швидкої допомоги.
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