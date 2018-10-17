Кількість загиблих від шторму Майкл сягнула 29 осіб

- 17.10.2018 12:06
Кількість загиблих від шторму Майкл сягнула 29 осіб

В результаті удару, нанесеному Сполученим штатам Америки від урагану Майкл, загинуло вже 29 осіб. Причому, як вважають місцеві владники, дана цифра наразі не є остаточною, та кількість жертв може збільшитись.

Ураган Майкл завдав удару по південному узбережжю США 10 жовтня, тобто, минулої середи. Потужність шторму була визначена фахівцями на 4 бали з 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Разом зі штормом мали місце сильні пориви вітру, а також потужні зливи. Повідомляється, що в регіоні доведеться відновлювати інфраструктуру, оскільки збитки від урагану Майкл виявились катастрофічними.

В штаті Флорида нарахували 20 загиблих, 5 людей загинуло в штаті Вірджинія, також 3 особи загинуло в Північній Кароліні та 1 - в Джорджії. При цьому, повідомляється, що пошукові операції ще тривають - люди повідомляють, що ще розшукують багатьох, з ким не вдалось вийти після шторму на зв'язок. Загалом безвісти зниклих нараховується близько тисячі людей.

Платинова Буковина

Ключові слова: ураган майкл, шторм майкл сша 2018

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