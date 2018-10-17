



Україна покращила рейтинг конкурентності економіки - 17.10.2018 10:14

В рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки Україна покращила свої позиції. У порівнянні з рейтингом 2017 року Україна піднялась на 6 сходинок, зайнявши 83 місце.

Відзначимо, що в рейтингу цього року зазначені 140 країн світу.

В дослідженні відзначається, що Україна має слабо розвинені інститути, макроекономічні показники країни досить слабкі та дуже нестійка фінансова система. Відповдно до рівня державних інститутів, Україна посіла 110 місце, 57 місце - за рівнем інфраструктури та 77 місце - за рівнем адаптації технологій. За рівнем макроекономічної стабильності Україна обійняла 131 позицію, 94-ту - за рівнем охорони здоров'я, 73 місце - за ринком товарів, та 46 місце - за ринком товарів. На 66 місці серед інших Україна опинилась за оцінками ринку праці. Фінансова система надала країні лише 117 місце. 47 місце дісталось завдяки обсягу ринку, 86 - за динаміку бізнесу. Також країна посіла 58 місце у показнику "здатність до іновацій".

США в рейтингу глобальної конкурентоспроможності займають перше місце. Далі в рейтингу країни розташувались за наступними позиціями - Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Великобританія, Швеція та Данія.

Щодо найближчих сусідів, то Польща зайняла 37 позицію, Угорщина посіла 48 сходинку рейтингу. На 41 місці - СЛоваччина, Румунія в рейтингу на 52 місці. Молдова зайняла 88 місце. Росія також покращила результат на дві позиції, посівши 43 місце в рейтингу.

Найгірші показники - у Гаїті, Ємену та Чаду, які знаходяться на останніх позиціях рейтингу.

Платинова Буковина

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