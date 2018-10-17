Україна покращила рейтинг конкурентності економіки

- 17.10.2018 10:14
Україна покращила рейтинг конкурентності економіки

В рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки Україна покращила свої позиції. У порівнянні з рейтингом 2017 року Україна піднялась на 6 сходинок, зайнявши 83 місце. 

Відзначимо, що в рейтингу цього року зазначені 140 країн світу.

В дослідженні відзначається, що Україна має слабо розвинені інститути, макроекономічні показники країни досить слабкі та дуже нестійка фінансова система. Відповдно до рівня державних інститутів, Україна посіла 110 місце, 57 місце - за рівнем інфраструктури та 77 місце - за рівнем адаптації технологій. За рівнем макроекономічної стабильності Україна обійняла 131 позицію, 94-ту - за рівнем охорони здоров'я, 73 місце - за ринком товарів, та 46 місце - за ринком товарів. На 66 місці серед інших Україна опинилась за оцінками ринку праці. Фінансова система надала країні лише 117 місце. 47 місце дісталось завдяки обсягу ринку, 86 - за динаміку бізнесу. Також країна посіла 58 місце у показнику "здатність до іновацій".

США в рейтингу глобальної конкурентоспроможності займають перше місце. Далі в рейтингу країни розташувались за наступними позиціями - Сінгапур, Німеччина, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Гонконг, Великобританія, Швеція та Данія.

Щодо найближчих сусідів, то Польща зайняла 37 позицію, Угорщина посіла 48 сходинку рейтингу. На 41 місці - СЛоваччина, Румунія в рейтингу на 52 місці. Молдова зайняла 88 місце. Росія також покращила результат на дві позиції, посівши 43 місце в рейтингу.

Найгірші показники - у Гаїті, Ємену та Чаду, які знаходяться на останніх позиціях рейтингу.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: економіка україни

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Досі у розшуку - жителька Кіцманського району Правоохоронці Буковини продовжують пошуки безвісти зниклої 35-річної жительки села Оршівці Кіцманського району
- 17.10.2018 17:05
Відомі дати пробного ЗНО 2019 Дати, коли відбуватиметься пробне тестування для важаючих здати ЗНО у 2019 році, вже озвучили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
- 17.10.2018 16:48
На Буковині триває боротьба з гральним бізнесом Злочинну діяльність з організації місць доступу до азартних ігор викрили правоохоронці у Чернівецькій області.
- 17.10.2018 16:25
Продан планує звільнити голову Чернівціводоканалу Анатолій Чабан, який наразі очолює комунальне підприємство Чернівціводоканал, може найближчим часом втратити свою посаду.
- 17.10.2018 16:05
Подробиці теракту в Керчі 17 10 2018 17 жовтня в політехнічному коледжі міста Керч на території окупованого Криму стався теракт
- 17.10.2018 15:19
За добу на Буковині сталось дві аварії Поліцейські закликають водіїв бути пильними, обережними та неухильно дотримуватись
- 17.10.2018 14:55
Білка завітала на екологічний форум у Лондоні Екологічний комітет парламенту Лондону організувал у столиці Великої Британії екологічний захід
- 17.10.2018 14:37
Короткі відповіді на великі питання - вийшла остання книга Стівена Гокінга Британське видавництво Penguin 16 жовтня випустило з друку останню книгу нині покійного фізика-теоретика
- 17.10.2018 14:23
У автівки втікача від поліції в Чернівцях відлетіло колесо Вночі під час патрулювання вулиць Чернвців поліція помітила три авттомобілі
- 17.10.2018 12:52
В ДТП в Польщі постраждали українці В Польщі, в північно-західній частині країни сталась ДТП, в якому постраждали заробітчани з України
- 17.10.2018 12:23

Всі новини