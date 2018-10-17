Через ремонт в Чернівцях на добу вимикають воду 17 10 2018

- 17.10.2018 09:52
Через ремонт в Чернівцях на добу вимикають воду 17 10 2018

Оглядову камеру водогону сьогодні, 17 жовтня, ремонтуватимуть в Чернівцях на проспекті Незалежності. Через це з 10:00 буде відключене водопостачання для будинків на проспекті Незалежності, на вулицях Небесної Сотні та Щербанюка.

Повідомлення про тимчасове відключення води озвучив голова Департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради.

Як зазначається, подопостачання буде відключене на добу, тобто, з 10:00 середи, 17 жовтня, до 10:00 четверга, 18 жовтня.

Власне, відключення постачання води торкнеться жителів будинків 40-94, 83-127 на проспекті Незалежності. вулиці Чкалова, Трепка, Ясська, Буковинська, Фізкультурна, Миколайчука, Максимовича, частково вулиця Головна, а також прилеглі до вищенаведених вулиці. Також води не буде на проспекті Незалежності від вулиці Героїв Майдану до Ясської, на вулиці Щербанюка, Суворова, Федьковича, Аксеніна, на вулиці Небесної Сотні на ділянці до вулиці Комарова, власне, на вулиці Комарова до Головної, ат акож на вулицях Полєтаєва та Пилипа Орлика.

Платинова Буковина, Чернівці

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