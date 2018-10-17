На Путильщині розслідують загибель 13-річного хлопчика

- 17.10.2018 09:17
На Путильщині розслідують загибель 13-річного хлопчика

Неповнолітній 14-річний підліток з пневматичної гвинтівки випадково здійснив постріл у сторону свого родича. Куля потрапила у хлопчика та він помер на місці події.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі міського типу Путила вдома помер 13-річний хлопчик.

На місці події поліцейські з’ясували, що до загиблого хлопчика додому прийшов у гості його 14-річний двоюрідний брат. Під час відпочинку гість почав демонструвати своєму родичеві пневматичну гвинтівку, яку взяв без дозволу у свого брата.

В подальшому підліток випадково здійснив постріл у сторону свого 13-річного родича. Внаслідок чого куля потрапила загиблому у грудну клітину. Від отриманої травми хлопчик помер на місці події.

Наразі слідчими Путильського відділенні поліції розпочато кримінальне провадження, за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: путильський район підліток вбив родича

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