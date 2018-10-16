



Інтерпол затримав вважавшогося померлим українця-корупціонера - 16.10.2018 16:52

У французькому регіоні Бургундія жандарми затримали високопоставленеого українця, який раніше вважався померлим. Чоловік не є причетним до політики, однак його підозрюють у великих корупційниїх схемах.

За словами начальника українського бюро Інтерполу Василя Неволі, йдеться про звичайного розумного злочинця.

Чоловіка затримали ще 5 жовтня, і його підозрюють у відмиванні коштів та міжнародному шахрайстві.

Повідомляється, що у Франції у зв'язку з підозрілими операціями стосовно придбання за 3 мільйони євро замку розпочалося розсліування, яке стартувало ще у січні 2018 року. Придбання замку відбувалось люксембурзькою компанією, головним власником якої є нині затриманий громадянин України. У звз'язку з корупцією чоловік перебував у розшуку на батьківщині, протевін підробив свідоцтво про смерть, тож вважався померлим, що допомогло йому уникнути покарання.

Затримали підозрюваного разом із трьома спільниками. Також було заарештовано вищевказаний замок у Франції, три картини Сальвадора Далі, що йому належали, вінтажну автівку Rolls Royce Phantom та інше майно, загальною вартістю на 4,6 мільйони євро.

Платинова Буковина

Всі новини