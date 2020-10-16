



Міноборони України очолить цивільна особа - 16.10.2018 16:05

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначила, що незабаром Міністерство оборони України може очолити людина без армійського минулого, тобто, цивільна особа.

Власне, міністерство буде очолювати Степан Полторак лише протягом переходного періоду. Власне, по його завершенню на чолі Міноборони опиниться людина без армійського досвіду.

Ірина Геращенко зазначила, що Україна наразі вживає заходів, аби адаптувати законодавство до стандартів Північно-атлантичного альянсу.

Було прийнято закон "Про національну безпеку України", який передбачає цивільну особу на чолі Міністерства оборони України. Протягом переходного періоду військове відомство буде під керівництвом Степана Полторака. Службу у Збройних силах України Полторак вже завершив.

Платинова Буковина

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