



На Буковині за тиждень сталось 5 землетрусів - 16.10.2018 14:14

В Чернівецькій області протягом тижня сейсмостанція зафіксувала 5 землетрусів. З них два стались на глибині 12900 кілометрів, ще два - на глибині 9800 км, і один - на глибині 11000 км.

Окрім того, минулого тижня було зареєстровано також лодну сейсмічну події.

Такі дані наводять у прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації.

Також зазначається, що дещо знизились, на незначні позначки, рівни води у ріках Дністер, Прут та Сірет. Малозмінний гідрологічний водний режим підтримується на Дністрі та Дністровському водосховищі, є лише незначні коливання протягом доби. В вечірні години та ранком можливі тумани, а також коливання видимості в межах 200-500 метрів.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини