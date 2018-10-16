На Буковині за тиждень сталось 5 землетрусів- 16.10.2018 14:14
В Чернівецькій області протягом тижня сейсмостанція зафіксувала 5 землетрусів. З них два стались на глибині 12900 кілометрів, ще два - на глибині 9800 км, і один - на глибині 11000 км.
Окрім того, минулого тижня було зареєстровано також лодну сейсмічну події.
Такі дані наводять у прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації.
Також зазначається, що дещо знизились, на незначні позначки, рівни води у ріках Дністер, Прут та Сірет. Малозмінний гідрологічний водний режим підтримується на Дністрі та Дністровському водосховищі, є лише незначні коливання протягом доби. В вечірні години та ранком можливі тумани, а також коливання видимості в межах 200-500 метрів.
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