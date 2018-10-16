



Під ВР мітингують за прийняття Виборчого кодексу - 16.10.2018 12:52

Під Верховною Радою 16 жовтня відбувається акція з вимогою до народних депутатів прийняти в другому читанні проект Виборчого кодексу України. Акція оголошена як безстрокова.

В акції взяли участь деякі політичні партії, окрім того, всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" та громадський рух "Чесно".

В Facebook є сторінка акції, де зазначається, що передвиборчі правила можуть бути змінені, і цими змінами передбачається скасування введеної у 2011 році змішаної виборчої системи. Дана система була введена в інтересах попередньої влади Януковича. Також має бути введена у дію пропорційна виборча система з відкритими регіональними списками.

У листопаді 2017 року Верховна Рада розглянула проект Виборчого кодексу України №3112-1 у першому читанні. Для роботи папрламенту восений даний проект кодексу спікер ВР назвав одним з пріпоритетних.

Олександр Черненко, який є дним з авторів документа, відзначив, що даний проект включає в себе п'ять виборчих законодавств. Йдеться про президентські вибори, вибори народних депутатів України, місцеві вибори, про державний режєстр виборців та Центральну виборчу комісію. Відкриті виборчі списки - це головне нововведення проекту Виборчого кодексу.

Платинова Буковина

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