



Як несуть службу буковинські полісмени в зоні ООС - 16.10.2018 11:39

Заступник Міністра внутрішніх справ разом з начальником Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ознайомилися з умовами несення служби і проживання правоохоронців та вручили відзнаки з нагоди Дня захисника України.

Цілодобово буковинські захисники несуть службу на блок-постах, здійснюють суцільну перевірку всіх осіб і транспортних засобів, які перетинають лінію розмежування.

Бійці зведеного загону підрозділів буковинської поліції відзвітували перед заступником Міністра та начальником обласного ГУНП про оперативну обстановку в зоні відповідальності й результати несення служби на території проведення операції Об’єднаних сил.

Керівники МВС та ГУНП додатково проінструктували підлеглих про необхідність пильного несення служби, дотримання законодавства, Дисциплінарного статуту, заходів безпеки, а також професійно-етичних норм поведінки.

За сумлінне виконання службового обов’язку та з нагоди Дня захисника України буковинські поліцейські отримали нагороди з рук Вадима Трояна й Анатолія Дмитрієва.

«Бажаю й надалі гідно нести звання поліцейського та віддано служити українському народові», – побажав правоохоронцям заступник Міністра внутрішніх справ.

«Вітаю вас з Днем захисника України! Нехай Пресвята Богородиця захищає Україну та кожного з Вас. Бажаю якнайшвидшого настання миру та скоріше повертайтеся на рідну Буковину», – звернувся до колег Анатолій Дмитрієв.

Оглядаючи місця несення служби підлеглих, керівники МВС та ГУНП відзначили модернізацію пунктів стоп-контролю, що дозволило покращити умови для виконання поліцейськими своїх обов’язків, оптимізувати процес перевірки документів за допомогою спеціальної комп’ютерної техніки.

Крім цього, особлива увага приділена готовності до осінньо-зимового сезону місць проживання та відпочинку бійців.

Для покращання побуту чернівецьких воїнів Анатолій Дмитрієв передав від їх колег бойлер, пральну машину, обігрівачі, нові матраци й подушки, іншу побутову техніку та речі, що дозволять поліцейським комфортніше відпочити та привести себе в порядок після важкої зміни.

«Як керівнику, мені важливо, щоб особовий склад мав належні умови як для роботи, так і для відпочинку», – наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області. – «Для ефективного несення служби має значення і рівень матеріального забезпечення поліцейського, і його психологічний та емоційний стан».

З особливою гордістю правоохоронці продемонстрували керівництву свій спортзал. Його вони облаштували власними силами з підручних матеріалів.

Показали поліцейські і стенд з дитячими малюнками. Зворушливі творіння малечі щодня надихають наших патріотів і полегшують службу вдалині від рідної домівки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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