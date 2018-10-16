ДТП в Чернівцях вранці 16 10 2018- 16.10.2018 09:11
В Чернівцях вранці вівторка, 16 жовтня, сталась аварія - на перетині вулиць Полєтаєва та Небесної сотні зіштовхнулись два транспортні засоби.
Йдеться про ДТП за участі легкової автівки та маршрутного автобусу №5.
Інформації про постраждалих немає. Повідомляється, що в легковику під час зіткнення спрацювала подушка безпеки.
На дорозі при русі в бік проспекту Незалежності спостерігається затор, є складнощі вдля руху транспорту. Учасники даної аврії очікують на патрульну поліцію для подальших дій. Мають бути встановлені причини аварії.
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