



ДТП в Чернівцях вранці 16 10 2018 - 16.10.2018 09:11

В Чернівцях вранці вівторка, 16 жовтня, сталась аварія - на перетині вулиць Полєтаєва та Небесної сотні зіштовхнулись два транспортні засоби.

Йдеться про ДТП за участі легкової автівки та маршрутного автобусу №5.

Інформації про постраждалих немає. Повідомляється, що в легковику під час зіткнення спрацювала подушка безпеки.

На дорозі при русі в бік проспекту Незалежності спостерігається затор, є складнощі вдля руху транспорту. Учасники даної аврії очікують на патрульну поліцію для подальших дій. Мають бути встановлені причини аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

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