Буковинська поліція взяла учать в урочистостях до Дня захисника України- 12.10.2018 17:17
Напередодні свята у Чернівцях буковинці вшанували загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції. До громадськості приєдналися і працівники поліції.
Віддати шану Героям прийшли представники місцевої влади, силових структур, військові, рідні та близькі загиблих, а також небайдужі чернівчани. Після поминальної панахиди за участі різних релігійних громад присутні поклали квіти та запалені лампадки до могил полеглих патріотів.
Буковинці згадали Героїв, котрі віддали власне життя, заради майбутнього України та змін на краще для прийдешніх поколінь.
Вшанування загиблих захисників завершилося урочистим виконанням Державного Гімну України та залпами почесної варти.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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