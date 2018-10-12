Чернівецький аеропорт отримав обладнання для посадки в погану видимість

- 12.10.2018 14:04
Чернівецький аеропорт отримав обладнання для посадки в погану видимість

Світлосигнальне обладнання вогнів високої інтенсивності було введено в експлуатацію міжнародним аеропортом Чернівці імені Леоніда Каденюка. Завдяки цьому аеропорт може забезпечувати точний захід на посадку за першою категорією посадки ІСАО за обома курсами.

Такою інформацією поділились в прес-службі аеропорту.

Власне, разом із чернівецьким в Україні тепер є вісім аеропортів, де захід на посадку забезпечуться за категорією ІСАО.

Як повідомив директор Міжанродного аеропорту Чернівці Борис Морський, нове обладнання дозволить суттєво зменшити відміну авіарейсів та затримки з причини хмарності або низької видимості у сезон туманів.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівецький аеропорт світлове обладнання, погада видимість чернівецький аеропорт

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинська поліція взяла учать в урочистостях до Дня захисника України Напередодні свята у Чернівцях буковинці вшанували загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції.
- 12.10.2018 17:17
Місію МКС можуть законсервувати Через аварію, що сталась 11 жовтня з ракетою Союз-ФГ, Міжнародна космічна станця може лишитись без екіпажу
- 12.10.2018 13:20
Картки ПриватБанку не працюватимуть з 13 на 14 жовтня В ніч з 13 на 14 жовтня всі операції з платіжними картками ПриватБанку будуть тимчасово призупинені
- 12.10.2018 13:04
В Чернівцях затримано телефонного шахрая Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні тяжкого злочину
- 12.10.2018 12:20
За недемонтовані літні майданчики в Чернівцях штрафуватимуть До керівників закладів ресторанного господарства та торгівлі Чернівців звертаються представники
- 12.10.2018 12:09
Об'єми сплати ЄСВ в Чернівцях сягнули мільярда гривень Упродовж дев’яти місяців цього року працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 1113,7 млн грн єдиного внеску
- 12.10.2018 11:45
МВС гарантує жорстку реакцію на релігійну ворожнечу - Аваков Процес надання автокефалії Українській православній церкві розпочався після проведення у Стамбулі Священного синоду
- 12.10.2018 11:28
Чому в Чернівцях нема світла 12 10 2018 Частина будинків по проспекту Незалежності, а також на вулицях героїв Майдану та Пилипа Орлика лишаються
- 12.10.2018 09:54
Чому екс-мер Глухова йде у президенти Нещодавно про складання повноважень мера заявив очільник Глухова Мішель Терещенко.
- 12.10.2018 09:37
Через землетрус в Індонезії загинуло понад 2000 осіб В результаті руйнівного землетрусу та цунамі в Індонезії, яке свідчать актуальні дані, кількість загиблих зросла до 2073 осіб.
- 12.10.2018 09:12

Всі новини