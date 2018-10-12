



Чернівецький аеропорт отримав обладнання для посадки в погану видимість - 12.10.2018 14:04

Світлосигнальне обладнання вогнів високої інтенсивності було введено в експлуатацію міжнародним аеропортом Чернівці імені Леоніда Каденюка. Завдяки цьому аеропорт може забезпечувати точний захід на посадку за першою категорією посадки ІСАО за обома курсами.

Такою інформацією поділились в прес-службі аеропорту.

Власне, разом із чернівецьким в Україні тепер є вісім аеропортів, де захід на посадку забезпечуться за категорією ІСАО.

Як повідомив директор Міжанродного аеропорту Чернівці Борис Морський, нове обладнання дозволить суттєво зменшити відміну авіарейсів та затримки з причини хмарності або низької видимості у сезон туманів.

Платинова Буковина, Чернівці

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