Чернівецький аеропорт отримав обладнання для посадки в погану видимість- 12.10.2018 14:04
Світлосигнальне обладнання вогнів високої інтенсивності було введено в експлуатацію міжнародним аеропортом Чернівці імені Леоніда Каденюка. Завдяки цьому аеропорт може забезпечувати точний захід на посадку за першою категорією посадки ІСАО за обома курсами.
Такою інформацією поділились в прес-службі аеропорту.
Власне, разом із чернівецьким в Україні тепер є вісім аеропортів, де захід на посадку забезпечуться за категорією ІСАО.
Як повідомив директор Міжанродного аеропорту Чернівці Борис Морський, нове обладнання дозволить суттєво зменшити відміну авіарейсів та затримки з причини хмарності або низької видимості у сезон туманів.
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