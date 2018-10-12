Місію МКС можуть законсервувати

- 12.10.2018 13:20
Місію МКС можуть законсервувати

Через аварію, що сталась 11 жовтня з ракетою Союз-ФГ, Міжнародна космічна станця може лишитись без екіпажу. Окрім того, її можуть перевести в беспілотний режим роботи, як зазначив виконавчий директор Роскосмосу з пілотуємих програм Сергій Крикальов.

В Роскосмосі заявляють, що зроблять усе, аби не допустити так звану консервацію МКС. Можливо, політ екіпажа, який разаі знаходиться на станції, буде продовжений на декілька днів, однак, ненадовго. Задля цього необхідно буде прискорити старт наступного екіпажу.

Аварія також може призвести до перенесення запуску вантажного корабля Прогрес МС на Міжнародну космічну станцію. Запуск пілотованого Союзу мое відбутись швидше, ніж планується. Також розглядаються інші варіанти для вирішення проблеми.

Що стосується самої аварії, то її причиною стало зіткнення елементів під час відділення першої та другої ступенів носія. Однак, остаточну версію ще не називають. Сталось зіткнення під час відділення ступеней, що призвело до відхилення від штатної тракеторії та руйнування нижньої частини другої ступені. Через це ракета припинила нормальний політ, і спрацювала автоматична система. До 20х чисел жовтня мають будти відомі результати розсліжування причин аварії.

Відзначимо, що напередодні, 11 жовтня, після старту російської ракети Союз-ФГ відключились двигуни другого ступеню. За допомогою даної ракети планувалось вивести на орбіту корабель Союз-МС-10, аби доставити на МКС членів екіпжу - російського космонавта Олексія Овчініна та астронавта НАСА НІка Хейга.

Через аварію сталась екстренна посадка космонавтів, яка відбулась в Казахстані.

Нагадаємо, що на МКС екіпажі доставляються за допомогою виключно російських кораблів. Проте в кінці 2019 року завершується термін дії контракту НАСА з Росією.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: зупинення місії мкс, мкс екіпаж, аварія союз 11 10 2018

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