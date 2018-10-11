



За недемонтовані літні майданчики в Чернівцях штрафуватимуть - 12.10.2018 12:09

До керівників закладів ресторанного господарства та торгівлі Чернівців звертаються представники інспекції з благоустрою з причини необхідності демонтажу тимчасових літніх спору.

Так, літні майданчики закладів та вуличні торгівельні майданчики мають бути демонтовані до 5 листопада 2018 року.

В прес-службі Чернівецької міської ради повідомляють, що за відсутності проведення робіт з демонтажу літніх майданчиків з 6 листопада до підприємців будуть застосовуватисмь штрафи згідно статі 152 Кодекса України про адміністративні правопорушення.

В міськраді закликають підприємців торгівлі та ресторанного господарства не доводити до штрафів та діяти згідно вимог чинного законодавства України.

Платинова Буковина, Чернівці

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