За недемонтовані літні майданчики в Чернівцях штрафуватимуть- 12.10.2018 12:09
До керівників закладів ресторанного господарства та торгівлі Чернівців звертаються представники інспекції з благоустрою з причини необхідності демонтажу тимчасових літніх спору.
Так, літні майданчики закладів та вуличні торгівельні майданчики мають бути демонтовані до 5 листопада 2018 року.
В прес-службі Чернівецької міської ради повідомляють, що за відсутності проведення робіт з демонтажу літніх майданчиків з 6 листопада до підприємців будуть застосовуватисмь штрафи згідно статі 152 Кодекса України про адміністративні правопорушення.
В міськраді закликають підприємців торгівлі та ресторанного господарства не доводити до штрафів та діяти згідно вимог чинного законодавства України.
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