



Чому екс-мер Глухова йде у президенти - 12.10.2018 09:37

Нещодавно про складання повноважень мера заявив очільник Глухова Мішель Терещенко. Дане рішення він обгрунтував бажанням балотуватись на майбутніх президентських виборах.

За словами Терещенка, люди обирали його в якості мера, оскільки він є новим обличчям, не типовим кандидатом, і він вважає, що більшість українців голосуватиме саме таким чином на майбутніх виборах. Терещенко зазначив, що протягом 60 років свого життя він є громадянином Євросоюзу, служив у армії НАТО і знає все, що необхідно країні для членства у ЄС.

Терещенко також зазначив, що на виборах мера Глухова люди голосували за нього, оскільки у них на меті було голосування проти народного депутата та сина колишнього голови СБУ Андрія Дергача. Терещенко зазначив, що саме Деркач є "керуючим" в Сумській області.

Мішель Терещенко є нащадком давнього рокду українських підприємців та меценатів, також він є французьким бізнесменом. Нещодавно він прийняв рішення відмовитись від французького громадянства на користь українського, та отримав паспорт громадянина України з рук президента Порошенка 21 березня 2015 ороку. На місцевих виборах в жовтні 2015 року Терещенко переміг, зайнявши крісло мера Глухова з майже 70% голосів.

Про рішення достроково скласти повноваження мера Терещенко оголосив 27 вересня 2018 року. Терещенко відзначив, що цього дня в міській раді стався саботаж, оскільки на сесію для прийняття важливих для міста рішень, зокрема, стосовно бюджету, з'явилось лише два депутати. Водночас, не це стало причиною піти з поста мера, а намір балотуватись у президенти, про що Терещенко заявив 1 жовтня.

За словами Терещенка, для змін у країні та боротьбі з корупцією у жодного з нинішніїх кандидатів в президенти немає політичної волі.

Платинова Буковина

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