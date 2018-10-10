



На Буковині - нова спроба вивезення лісу - 11.10.2018 16:05

Правоохоронці продовжують виявляти порушення під час проведення на території Чернівецької області комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Ліс»

10 жовтня у смт. Глибока Чернівецької області, поліцейські спеціальної мобільної групи обласного управління Національної поліції, зупинили автомобіль марки «МАN», який був завантажений лісодеревиною. Водієм вантажівки виявився 30-річний житель Вижницького району.

У вказаній автівці чоловік перевозив деревину породи бук, загальною кубомасою 23 метрів кубічних. В ході перевірки виявлено відсутність чіпів на колодах, а пред’явлені документи були з ознаками підроблення. Наразі слідчі звертаються з клопотанням до суду про накладенння арешту на лісодеревину.









За фактом правопорушення правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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