



Дідуха-Кобзаря вкотре вивели з сесійної зали - 11.10.2018 13:16

В черговий раз за заваду роботі депутатів Чернівецької міської ради з сесійної зали виводять Володимира Дідуха-Кобзаря.

Так званий "народний бургомістр" знову перешкоджав роботі депутатів - він вже традиційно зайняв місце у президії в сесійній залі, поряд із секретарем міськради Василем Проданом. Під час виступів депутатів активіст робив гучні вигуки, перебивав промови та озвучував заяви провокаційного характеру.

Під час чергової сесії депутат міськради Богдан Ковалюк вніс на розгляд пропозицію стосовно виведення Дідуха-Кобзаря з сесійної зали, і її підтримала більшість депутатів. Переконати активіста залишити сесійну залу змогли лише поліцейські, які і вивели з приміщення "народного бургомістра".

Зазначимо, що до цього самопроголошеного "бургомістра" вже неодноразово виводили під час засідань міської ради. 4 вересня більшість депутатів міськради підтримали пропозицію щодо заборони Дідуху-Кобзарю відвідувати засідання міськради 7 скликання.

Платинова Буковина, Чернівці

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