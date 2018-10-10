Буковинці продовжують активно здавати зброю

- 11.10.2018 13:07
Буковинці продовжують активно здавати зброю

Вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси і спецзасоби – усе це громадяни передають правоохоронцям під час місячника добровільної здачі зброї. Власники нелегальної зброї можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Станом на 10-те жовтня 2018 року громадяни добровільно здали до відділів та відділень поліції області понад 70 одиниць зброї і близько 140 боєприпасів. Серед них – 57 гладкоствольних та 2 нарізні мисливські рушниці, 6 газових пістолетів і револьверів. Також жителі області віддали правоохоронцям 9 одиниць холодної зброї, а саме: багнет-ножі, саморобні мисливські ножі та металеві кийки.

Крім цього, буковинці добровільно здали майже півкілограма вибухової речовини, бойову гранату і 5 снарядів.

Здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації ще 20 мисливських рушниць і 23 одиниць спеціальних засобів.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: місячсник здачі незареєстрованої зброї

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