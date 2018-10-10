



На Донбасі на міні підірвались двоє військовців ООС - 11.10.2018 10:01

Режим припинення вогню на Донбасі було порушено бойовиками 28 разів, як повідомляють в штабі Операції об'єднаних сил. У 12 випадках терористи використали заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

Як повідомляється, терористи вели обстріли з мінометів 120 та 82 мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, ЗУ-23-2, а також кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Окрім того, працював ворожий снайпер, що вів прицільний вогонь.

Окрім того, повідомляється, що в результатв підриву ворожого мінно-вибухового пристрою смертельні поранення отримали двоє українських військовців.

Під обстріли бойовиків потрапили райони таких насеоених пунктів, як Троїцьке, Луганське, Новотошківське, Кримське, Степне, Золоте, Зайцеве, Травневе, Красногорівка, Авдіївка, Старогнатівка, Павлополь, Мар'їнка, Гнутове, Новомихайлівка, яширокине та Лебединське.

Платинова Буковина, Чернівці

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