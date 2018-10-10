Проти екс-мера Чернівців Каспрука відкрито дві кримінальні справи- 10.10.2018 15:58
У середу, 10 жовтня, усунутий від виконання обов'язків міського голови Чернівців Олексій Каспрук провів прес-конференцію.
Як зазначив сам колишній очільник міста, проти нього було порушено два кримінальні провадження.
Перше стосується факту отримання ним неправомірної винагороди у вигляді елітного пентхаусу в новобудові, що був презентований за незаконне збільшення висотності багатоквартирного будинку. За даним фактом наразі тривають перевірки правоохоронними органами.
Стосовно другого провадження, воно було відкрите за заявою Дмитра Манчуленка, головного лікаря пологового будинку №1. Згідно зайви, Каспрук, перебуваючи на посаді мера Чернівців, неодноразово намагався усунути Манчуленка з його посади.
Зазначимо, що наразі Каспрук має діючу справу у суді - він оскаржує своє усунення з посади мера, яке відбулось 26 липня 2018 року. Колишній очільник міста вважає своє відсторонення від виконання обов'язків мера незаконним.
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