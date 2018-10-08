Телескоп Хаббл перестав працювати через несправність- 09.10.2018 14:29
Національне аерокосмічне агентство НАСА повідомило, що космічний телескоп Хаббл довелося перевести в безпечний режим роботи. Справа в тому, що у апарата стався збій в системі орієнтації.
Причина поламки - неправильна робота одного з гіроскопів Хаббла.
Загалом, телескоп Хаббл використовує у своїй роботі шість гіроскопів, які використуваються у скаладі системи наведення. Без одного, двух чи навіьт трьох гіроскопів апарат може цілком нормально функціонувати.
Проте наразі лише два гіроскопи знаходяться у повністю робочому стані. Варто зазначити, що навіть маючи один працюючий гіроскоп, апарат може функціонувати, однак, тоді можливості космічного телескопа будуть сутттєво обмеженими.
Поки спеціалісти НАСА знаходяться у пошуку можливих варіантів розв'язання даної проблеми, телескоп Хаббл було вирішено перевести в безпечний режим.
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