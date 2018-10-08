



Екзархи назвали події в Україні церковною аномалією - 09.10.2018 12:04

4 жовтня міністр культури України Євген Нищук провів зустріч з константинопольськими екзархами - архієпископом Даниїлом та єпископом Іларіоном, що представля.ть Українську православну церкву США та Канади відповідно.



За словами Нищука, вони обсудили шляхи до об'єднання українського православ'я та надання Українській православній церкві автокефалії.

Архієпископ Даніїл зазначив, що його разом із єпископом Іларіоном направили до України для врегулювання так званої церковної аномалії, що виникла в Україні.

Вони прибули до Києва з благословення церкви Константинополя для вирішення питань, а не їх заплутування, для об'єднання Українських православних церков. Для отримання більшої кількості думок з цього приводу екзархи відкриті до спілкування з представниками Української православної автокефальної церкви, Української православної церкви Київського та Московського патріархату, а також з представниками різних конфесій.

Голова Мінкульту Євген Нищук підкреслив, що Україна всіляко сприятиме процесам православного об'єднання, та пообіцяв екзархам сприяти плідній та дієвій співпраці.

Відзначимо, що 9 жовтня засідання Синоду Константинопольського патріархату розпочалось у Стамбулі. На ньому вірогідне затвердження Томосу стосовно автокефалії української православної церкви. Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Інформацію про затвердження Томосу чи спростування цих даних представники прес-служби Константинопольського патріархату поки що не озвучують. Так само не повідомляється офіційно порядок денний Синоду, оскільки він відбувається за зачиненими дверима.

Платинова Буковина

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