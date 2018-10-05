



Полісмени викрили злочинця через сервіс оголошень OLX - 08.10.2018 14:47

Правоохоронці розкрили злочини у сфері шахрайства, які зловмисник скоював за допомогою підроблених документів.

На Буковині оперативники Чернівецького відділу поліції викрили 24- річного шахрая, жителя Чернігівської області. Злочинець через сайт безкоштовних оголошень OLX.UA у буковинців, брав в оренду організаційну техніку (комплекс технічних засобів для механізації і автоматизації управлінських та інженерно-технічних робіт).

Шляхом підроблених документів дану техніку продавав в іншому місті. Для потерпілих сума збитків становить близько 50-ти тисяч гривень. Чоловік раніше був судимий за вчинення кримінального злочину - крадіжки. Поліцейські довели причетність зловмисника до чотирьох кримінальних правопорушень.

Наразі слідчі оголосили підозру у вчиненні шахрайства передбачено частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів на території Чернівецької області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини