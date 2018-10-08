



На Буковині за вихідні сталось 3 ДТП - 08.10.2018 14:01

Увечері 6 жовтня на автодорозі в селі Мамаївці Кіцманського району зіткнулися два автомобілі. 55-річний водій керуючи автомобілем «Міцубіші Лансер» не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Мерседес Віто», який рухався у попутному напрямку.

Водія легковика з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Того ж вечора, сталася інша автопригода у місті Сторожинець. 47-річний водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням та допустив наїзд на 66-річну жінку-пішохода. Потерпілу доставлено до центральної районної лікарні. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні.

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 7 жовтня у селі Йорданешти Глибоцького району. 32-річний водій керуючи автомобілем «Фольксваген» не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Від отриманих травм 2-річний хлопчик-пасажир загинув на місці події. Інших трьох пасажирів іномарки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Медичне освідчення показало, що водій легковика був п’яний.

Слідчі розпочали кримінальні провадження передбачені статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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