



В Китаї зник президент Інтерполу - 05.10.2018 14:54

За фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея Франція ініціювала розслідування.

ВІдзначимо, що на зв'язок будь з ким 64-річний очільник Інтерполу не виходить вже тижлень, відколи 296 вересня він вирушив до Китаю. Про зникнення голови Міжнародної організації кримінальної поліції оголосила дружина Хунвея, що проживає в Ліоні. Жінка подала відповідну заяву до поліції.

Зазначимо, щоу французькому Ліоні також розташований центральний офіс Інтерполу.

Раніше Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю. У 2016 році в листопаді його було обрано президентом Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

Платинова Буковина

Всі новини