В Китаї зник президент Інтерполу- 05.10.2018 14:54
За фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея Франція ініціювала розслідування.
ВІдзначимо, що на зв'язок будь з ким 64-річний очільник Інтерполу не виходить вже тижлень, відколи 296 вересня він вирушив до Китаю. Про зникнення голови Міжнародної організації кримінальної поліції оголосила дружина Хунвея, що проживає в Ліоні. Жінка подала відповідну заяву до поліції.
Зазначимо, щоу французькому Ліоні також розташований центральний офіс Інтерполу.
Раніше Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю. У 2016 році в листопаді його було обрано президентом Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.
Коментарі (0)
Другие новости:
На концерті до Дня Чернівців виступить Ірина білик та Піанобой День міста Чернівці відзначають у перші вихідні жовтня. Цього року святкування випадає на 6 та 7 жовтня.
- 05.10.2018 16:24
- 05.10.2018 16:24
Про порядок нарахування субсидії в Україні На основі пенсії та заробітної плати пенсіонери, що працюють, мають право на отримання субсиді
- 05.10.2018 16:18
- 05.10.2018 16:18
Хто отримав Нобелівську премію миру 2018 Лауреатів Нобелівської премії миру 2018 оголосили в Осло. Ними стали правозахисниця Надя Мурад
- 05.10.2018 15:04
- 05.10.2018 15:04
Чернівецький аеропорт поведе 6 жовтня день відкритих дверей День відкритих дверей відбудеться в Чернівецькому міжанродному аеропорті спеціально до 85-річчя створення аеропорту в рамках святкових закходів до Дня міста Чернівці
- 05.10.2018 14:13
- 05.10.2018 14:13
Захворювання на сибірську язву виявили на Житомирщині В іншій області України виявлено захворювання на ибірську язву. Цього разу небезпечну
- 05.10.2018 14:01
- 05.10.2018 14:01
Проїзд вантажівок через Порубне тимчасово заборонять Представники Чернівецької митниці ДФС повідомляють про те, що протягом місяця рух для вантажних автомобілів
- 05.10.2018 13:21
- 05.10.2018 13:21
В Чернівцях засудили бойовика ДНР До 9 років тюремного ув'язнення був приговорений житель Донецької області за співпрацю з бойовиками "ДНР"
- 05.10.2018 13:07
- 05.10.2018 13:07
Життя на Землі було занесене з космосу За даними нещодавно проведеного дослідження, все необідне для створення життя з космосу отримали жителі Землі
- 05.10.2018 12:32
- 05.10.2018 12:32
Контроль швидкості на дорогах відновлять з 8 жовтня Відновлення контролю за швидкістю транспортних засобів на українських дорогах планується з 8 жовтня цього року.
- 05.10.2018 12:19
- 05.10.2018 12:19
Константинополь підтверджує надання Томосу Україні Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч із екзархами Вселенського Патріарху
- 05.10.2018 11:19
- 05.10.2018 11:19