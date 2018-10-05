



В Чернівцях засудили бойовика ДНР - 05.10.2018 13:07

До 9 років тюремного ув'язнення був приговорений житель Донецької області за співпрацю з бойовиками "ДНР", як повідомили в прес-службі Чернівецької обласної прокуратури. Такий вирок виніс Шевченківський районний суд Чернівців.

Повідомляється, що чоловік у 2014 році вступив до лав бойовиків та брав участь в бойових діях проти Збройних сил України на ДОнбасі. Окрім усього, звинувачуваний здійснював патрулювання міста Ясинувата Донецької області, чинив тиск на місцеве населення та залякував людей, охороняв стратегічні військові об'єкти бойовиків.

У чоловіка, за рішенням субу, також було вирішено конфіскувати все майно, окрім житла.



Підсудний буде знаходитись в Чернівецькому слідчому ізоляторі до тих пір, поки вирок суду не набуде чинності.

Платинова Буковина, Чернівці

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