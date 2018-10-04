Контроль швидкості на дорогах відновлять з 8 жовтня

- 05.10.2018 12:19
Контроль швидкості на дорогах відновлять з 8 жовтня

Відновлення контролю за швидкістю транспортних засобів на українських дорогах планується з 8 жовтня цього року. Таку заяву озвучив очільник Кабміну України Володимир Гройсман.

Про порушення за перевищеня швидкості руху водіїв будуть попереджати в перший тиждень поки в усній формі. Вже з другої неділі порушення швидкісного режиму буде каратися штрафами згідно чинного законодавства.

Окрім того, патрульні також мають перевіряти дотримання технічних норм при допуску транспорта у рейс.

Зазначимо, що норма обмеження швидкості в населених пунктах України з 1 січня 2018 року складає 50 кілометрів на годину. Згідно прийнятого 3 жовтня Кабінетом міністрів рішення, на дорогах України має бути відновлений контроль за безпечністю дорожного руху за допомогою сучасних засобів контролю. Наразі контролювати швидкість пересування транспорту можна було лише за допомогою радарів "Візір" або TruCAM.

Починаючи з наступного тижня, разом із вказаною технікою на дорогах будуть працювати засобу з можливістю здійснення фото- та відеофіксації порушень, що будуть здійснюватись автоматично. 

Платинова Буковина

Ключові слова: перевищення швидкості контроль, безпечна швидкість на дорогах, штраф за підвищення швидкості

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