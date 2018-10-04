



ДТП в Чернівцях на Садовій 4 10 2018 - 04.10.2018 14:22

На вулиці Садовій в Чернівцях у четвер, 4 жовтня, сталась аварія, про що повідомляють користувачі соцмереж.

Власне, про подію стало відомо з публікацій чернівчан в соцмережі Facebook у спільноті "СтопХам Буковина".

У одного з автомобілів, що зіштовхнулись, від удару відірвало бампер.

На місце оперативно прибули патрульні полціцейські для встановлення причин та обставин даної аварії. Подробиці події - незабаром на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.

Платинова Буковина, Чернівці

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