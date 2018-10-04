



Штучний інтелект навчився діагностувати очні хвороби - 04.10.2018 12:42

Активне використання штучного інтелекту в медицині зможе зробити діагностуванння хвороб більш точним, розвантажити лікарів та в ціломи прискорити процес.

Як повідомляється, найближчим часом в медицині розпочали активне використання ШІ від Google. Йдеться про DeepMind, на основі якого розробили нейромережу. Дана система дозволить з використанням усього однгого знімку сітківки діагностувати понад 50 хвороб очей.

Для встановлення діагнозу штучний інтелект використовує метод оптичної когерентної томографії (ОКТ), що являє сообою неінвазивну безконтактну візуалізації структури ока. Зображення, отримані за даним методом, схіжі зі знімками УЗД, однак, роздільна здатність є значно вищою, що допомагає зробити так звану "біопсію без видалення тканин" бля виявлення різноманітних структур та аномалій розвитку.

Для розробки нової технології дослідники Google DeepMind об'єднались із вченими Британського центру з боротьби з захворюваннями очей Moorfields Eye Hospital, що має широку базу знімків ОКТ. Технологія ОКТ має переваги, але є і досить вагомий недолік - до тижня часу може бути витрачено на обробку та інтерпретацію знімків. В деяких випадках пацієнт може не мати стільки часу, оскільки рішення треба приймати якнайшвидше.

В цьому аспекті ШІ має суттєву перевагу. Одна нейромережа у складі штучного інтелекту переводить необроблені знімки ОКТ у карту тривимірних тканин і встановлює попередній діагноз. Друга є нейномережа робить аналіз тривимірної карти, перевіряє точність встановленого діагнозу та визначає терміновість медичної допомоги хворому.

Система створює тривимірну модель ока, визначає захворювання та навіть повідомляє, в якій ділянці ока виник осередок захворювання.

Штучний інтелект наразі пройшов стадію навчання на тривимірних зображеннях тканин ока та сканак ОКТ, а наразі бере участь у випробовуваннях на базі Moorfields Eye Hospital. Якщо результати задовільнять спеціалістів, систему почнуть використовувати по всій території Великої Британії.

Платинова Буковина

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