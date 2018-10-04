



Інформація для платників земельного податку - 04.10.2018 10:31

Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників плати за землю, які мають у користуванні лісові землі, що Державна фіскальна служба України з огляду на позицію Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, викладену у листі від 19.09.2018 №04-27/10-586 щодо виникнення податкових зобов’язань з плати за землю згідно із Законом України від 10.07.2018 № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», приймаючи до уваги рішення окремих органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок за лісові земельні ділянки, які набрали чинності до дати опублікування цього Закону, відкликала лист ДФС від 31.08.2018 щодо оподаткування лісових земель до прийняття узгодженого рішення з порушеного питання з Міністерством фінансів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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