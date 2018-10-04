В Чернівцях виявлено 166 аварійних будинків

- 04.10.2018 09:59
В Чернівцях виявлено 166 аварійних будинків

Нарада в Чернівецькій міській раді 3 жовтня була присвячена обстеженню аварійних будинків міста.

Нагадаємо, що в Чернівцях в будинку на перехресті вулиць Шолом-Алейхема та Хорольської 29 вересня. В під-даху аварійного будинка спочатку відвалився великий шматок карнизу, через що обвалився балкон. Після цього випадку працівники департаменту ЖКГ міськради провели обстеження ряду будинків в центрі міста на факт аварійності. За словами Володимира Бешлея, що очолює департамент, ремонт фасаду будинка, в якому обвалився балкон, відбувався у 2007-2008, 2011-2012 роках. Мав місце ремонт фасаду та даху, однак, він був проведений неякісно, що і стало причиною обвалу.

Загалом, під приціл департаменту потрапило 2364 будинки, з яких в аварійному стані знаходяться 166, і 56 являються дуже небезпечними.

Окрім того, в місті було зафіксовано 70 балконів в аварійному стані, ремонт яких потребує виділеня близько 1,5 мільйони гривень. Окрім того, десятиріччями потребують ремонту також і покинуті будинки в Чернівцях, що також є аварійними.

Ряд аварійних будинків було виявлено в результаті обстеження на вулиці Героїв Майдану, і їх належить демонтувати. Для цього попередньо має відбутись засідання виконкомупа підготований проект рішення. Негайного ремонту, окрім того, потреюують будинки на вищевказаній вулиці Шолом-Алейхема, також на Гагаріна та Одеській. На 2018 рік було виділено 359 тисяч гривень на ремонтні роботи в аварійних будівлях, однак, лише тепер розпочалис відповідні роботи.

Наступне засідання відбудеться за місяць, і зазначені будинки мають бути обстежені, та має бути підготований план для забезпечення уникнення аварійності.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: аварійні будинки чернівці, чернівці обвалився балкон

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