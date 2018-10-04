



ВР вирішить питання про зняття недоторканості з нардепа Дунаєва - 04.10.2018 09:28

На пленарному засіданні 4 жовтня Верховна Рада Укрїни має наміри прозглянути питання про зняття депутатської недоторканості з нардепа від Опозиційного блоку Сергія Дунаєва.

Дунаєв, як стало відомо, в декларації про доходи не вказав відомості стосовно коштів своєї дружини. Окрім того, ним не була задекларована інформація про фірми у йього власності. Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзначив, що слідство має встановити, чи надав недостовірні дані народний депутат Дунаєв умисно.

Розгляд даного питання та голосування відбуватиметься сьогодні після 16:00. Також в планах народних обранців на сьогодні - розгляд у другому читанні змін в статути Збройних сил стосовно привітання "Слава Україні", а також розгляд у першому читанні законопроекту про мови.

Також в парламенті відбудеться розгляд законопроекту про приватну детективну діяльність з урахуванням пропозицій президента. Окрім того, народні обранці мають проголосувати за перейменування Кировоградської та Дніпропетровської областей в рамках діх закону про декомунізацію.

Платинова Буковина, Чернівці

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