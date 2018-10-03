



Лідер Самопомочі Андрій Садовий балотується у президенти - 03.10.2018 15:47

Мер Львова та очільник партії "Самопоміч" Андрій Садовий 3 жовтня провів зустріч з організаторами молодіжного форуму "Молодвіж". На зустрічі він оголосив, що буде балотуватись на виборах президента України.

Своєю головною метою Садовий вважає відновлення віри в Україну. За його словами, лише тут народ маж збудувати свою власну країну, хоч перед молоддю зараз фактично відкритий цілий світ.

Серед головних моментів кампанії чиновник зазначив, що має намір мобілізувати молодь, розірвати в політиці корупційну кільцеву поруку та модернізувати країну в технологічному сенсі. За його словами, відставання України від світових лідерів складає десятки років, тож необхідна концентрація інтелекту та сил нації, аби наздогнати світ.

Садовий вважає, що це - запорука виживання та національної безпеки, і від цього залежить перемога у війні, щастя та добробут усієї країни. Він підсумував, що на сьогоднішній день все у наших руках.

Найближчим часом Андрій Садовий планує оприлюднити склад своєї команди на президентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Платинова Буковина

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