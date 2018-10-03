



В Швеції відкривають музей найогиднішої їжі - 03.10.2018 15:14

Музей найвідразливішої їжі найближчим часом планують відкрити у Швеції. Офіційне відкриття незвичайного музею у Мальме призначене на кінець жовтня.

Самі експонати будуть поміщені в спеціальні контейнери, щоб не випускати назовні свій мерзенний аромат.

Серед предметів експозиції - відомий ісландський делікатес хаукарль, що являє собою в'ялене м'ясо протухлої акули. Також є фінський делікатес сюрстремінг - смердючий оселедець, що кваситься у бочках та продається зазвичай у бляшаних банках. Також в музеї буде представлений смачний, але вкрай смердючий азіатський фрукт дуріан, сир з личинками з Сардинії тощо. Не обійдеться, звичайно ж, без бичачих геніталій та смаженої морської свинки.

Семюель Вест, що організовує незвичайну виставку, відзначив, що квашений оселедець (сюрстремінг, про який ми писали вище) смердить найгірше, і з цим запахом вкрай важко боротись. Проблему з блокуванням запаху майже вирішено, але все ще є певні моменти.

Під час роботи музею виставка має діяти протягом трьох місяців, до січня 2019 року. Продукти, що швидко псуються, будуть замінювати кожні два дні.

За задумом авторів експозиції, люди мають переглянути свої гастрономічні погляди та зрозуміти, що не все їстівне та поживне має приємно пахнути, і можливо, колись людству прийдеться шукати нові джерела білку.

Платинова Буковина

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