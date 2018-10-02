Комітет ВР прийняв рішення про відставку Супрун та її заступника

- 02.10.2018 16:43
Комітет ВР прийняв рішення про відставку Супрун та її заступника

Постанову про звільнення з Уляни Супрун, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, та її заступника Олександра Лінчевського, було прийняте 2 жовтня Комітетом Верховної ради з питань охорони здоров'я.

Як зазначила голова комітету Ольга Богомолець, дане рішення комітет прийняв одноголосно.

За словами Богомолець, одностайно було підтримано постановку №8587, у якій йдеться про звільнення з займаних посад Уляни Супрун та її заступника Олександра Лінчевського через невизначення правового статусу керівництва МОЗ України та їх невідповідність займаним посадам.

Парламентський комітет з питань охорони здоров'я ще у квітні поточного року ремендував Верховній Раді розглянути звернення до Кабміну стосовно відставки Уляни Супрун, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України. Серед причин такого рішення називалдась напруга у суспільстві через зрив держзакупівель ліків у 2016, з підозрою на службову недбалість. Після того, як був заслуханий звіт Супрун та заступників, профільним комітетом було ухвалене відповідне рішення. Голова комітету Ольга Богомолець оприлюднила також претензії до Супрун - зокрема, зрів міжнародних закупівель ліків, зниження рівня вакцинації населення, підвищення рівня медпрацівників, що виїзжають за кордон, а також зниження фінансових надходжень на фінансування серцево-судинних та онкологічних захворювань в державного бюджету.

 

Окрім того, за певною інформацією, помічник голови Радикальної партії Олега Ляшка Олег Богачов та мер Вишневого Ілля Діков пропонували в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун квартиру у ЖК "Акварель 2" у Вишневому в якості неправомірноїх винагороди.

Платинова Буковина

Ключові слова: уляна супрун відставка, міністерство охорони здоров'я україни

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