



В Японії з крекерів зробили величезну Мону Лізу - 02.10.2018 14:35

Рисові крекери було використано для повторення всесвітньо відомого шедевру Леонардо Да Вінчі - картини "Джоконда". До створення їстівної картини, що відбувалось в японському місті Сока, було залучено понад двісті людей.

Створення Мони Лізи з рисових крекерів біло зафіксовано у Книзі рекордів Гіннесу 30 вересня.

Через їстівну "Джоконду" місто Сока стало більш популярним для туристів. Окрім того, також через такий захід вдалось збільшити популярність рисових крекерів серед туристичної спільноти.

Після того, як крекерну картину зафіксували для рекорду представники Книги рекордів Гіннеса, усім присутнім запропонували розібрати та поласувати її фрагментами.

Мона Ліза з крекерів у висоту отримала 13 метрів, а її ширина склала 9 метрів. На її створення пішло 24 тисячі крекерів різного кольорового забарвлення - усього сім видів, а також два дні роботи.

Платинова Буковина

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